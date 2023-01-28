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عربي-دولي

في البيرو.. خسائر فادحة بقطاع السياحة بسبب الأزمة السياسية

Lebanon 24
28-01-2023 | 07:00
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خسر القطاع السياحي في البيرو 6.54 مليون دولار يومياً خلال الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، حسب ما أعلنته وزارة التجارة والسياحة البيروفية.

وأفاد وزير السياحة لويس فرناندو هيلغيرو في تصريح صحافي بأن الخسائر بلغت بين حزيران 2022 ونهاية كانون الثاني "25 مليون سول بيروفي يوميا (6.54 مليون دولار) في القطاع السياحي وحده".
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وتقود الرئيسة الموقتة دينا بولوارتي البيرو منذ أن عزل البرلمان في 7 كانون الأول الرئيس المنتخب السابق بيدرو كاستيو، وهو ما أدى إلى خروج تظاهرات تخللها أعمال عنف أودت بحياة 46 شخصاً على الأقل.

ويطالب المحتجون برحيل الرئيسة بولوارتي وتقريب موعد الانتخابات، وكان مقرّرًا في الأصل أن تستمر فترة ولاية بولوارتي حتى عام 2026.

وأُغلقت 5 مطارات في جنوب البلاد بينها مطار كوسكو الذي يمكن الوصول منه إلى موقع ماتشو بيتشو السياحي الشهير في البيرو.

وأغلقت معظم الفنادق والمطاعم في مدينة كوسكو أبوابها، بسبب تأثرها بنقص المحروقات وبعض المواد الغذائية الناجم عن قطع الطرقات في مختلف أنحاء البلاد.

كذلك، فقد عَلِق عدد كبير من السياح أيام عدة في محيط موقع ماتشو بيتشو، وأشار وزير السياحة إلى أن 85 بالمئة من عروض السفر أُلغيت.

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