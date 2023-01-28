شقيقة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تتعرض لحادث.. ماذا حصل معها؟

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وقال موقع "القاهرة 24" إن شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث أمام جامعة النيل ووجود مصابين.وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل الجرحى إلى المستشفى.وأفادت صحيفة "الشروق" بأن شقيقة الرئيس الراحل أصيبت بجرح قطعي في الرأس، أما ابنتها دينا فقد أصيبت بكدمة في الصدر والرأس، وحالتهما العامة مستقرة.