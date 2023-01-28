Advertisement

عربي-دولي

دول تحذر رعاياها من هجمات إرهابية في تركيا.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1033156-638105083896264673.jpg
Doc-P-1033156-638105083896264673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت دول غربية عدة بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة رعاياها في تركيا الجمعة إلى "اليقظة" في مواجهة خطر التعرض لهجمات على خلفية حرق نسخ من القرآن في السويد والدنمارك أثناء تظاهرات معارضة لتركيا.
Advertisement

وقالت السفارة الأميركية في أنقرة إنه "في ضوء حوادث حرق القرآن مؤخراً في أوروبا تحذّر الحكومة الأميركية مواطنيها من هجمات إرهابية محتملة تستهدف دور العبادة في تركيا بداعي الانتقام".
وأضافت: "يمكن للإرهابيين أن يهاجموا دون سابق إنذار ويستهدفوا دور عبادة يرتادها الغربيون".
وأوصت السفارة الأميركية رعاياها بالبقاء "متيقظين وبتجنب التجمعات والابتعاد عن الأنظار".
تزامناً، بعثت السفارة الفرنسية في أنقرة رسالة مماثلة عبر البريد الإلكتروني إلى رعاياها الموجودين في البلاد، مستندة إلى التحذير الأميركي، وقالت: "نظراً إلى أن خطر وقوع هجوم إرهابي في تركيا لا يزال مرتفعاً، مثلما ورد في التحذير الأمني الصادر عن سفارة الولايات المتحدة في 27 كانون الثاني 2023، فإن الفرنسيين المقيمين أو العابرين لتركيا مدعوون إلى التزام أقصى قدر من اليقظة، خصوصاً في أماكن التجمع التي يحتمل أن يرتادها أجانب، بما في ذلك أماكن العبادة".
 
وصرح دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" أنه من المقرر نشر هذا البيان على موقع وزارة الخارجية وموقع السفارة الفرنسية في أنقرة.
كذلك، بعثت ألمانيا وإيطاليا تحذيرات مماثلة إلى رعاياهما.
وكان المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان أحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم بحضور عناصر الشرطة، ما استدعى موجة إدانات في الدول المسلمة.
والجمعة، كرّر بالودان فعلته عبر إحراق نسخة من المصحف أمام مسجد في العاصمة الدنماركية، ثم نسخة أخرى أمام سفارة تركيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-01-28
13:30 | 2023-01-28
13:13 | 2023-01-28
13:00 | 2023-01-28
12:30 | 2023-01-28
12:17 | 2023-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website