الكشف عن تفاصيل إغتيال قاسم سليماني: "استغرقت 5 دقائق فقط"

روى وزير الخارجية الأميركية السابق مايك بومبيو، تفاصيل إغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وقال في مذكراته: "إن عملية قتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بطائرة مسيرة في منطقة مطار بغداد استغرقت جميعها 5 دقائق فقط"، مضيفا أنهم "كانوا غير قلقين من وقوع إصابات جانبية بين المدنيين نتيجة لهذه العملية، لأن كل الخطط تمت بعناية". Advertisement

وكشف أن "اتخاذ القرار، تم خلال اجتماعات عقدت في منزل الرئيس دونالد ترامب، في مارالاغو في فلوريدا، حيث حضر أيضا وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي للتوصية بعمل خطير"، مشيرا إلى أن "الهدف هو الجنرال قاسم سليماني".

وأضاف بومبيو، أنه "حان الوقت لوقف حكمه الإجرامي، هذا هدف عسكري مشروع"، متابعا: "الذهاب إلى هجوم عبر قتل سليماني سيكون حدثاً مزلزلاً. طبيعياً، لأن محاولة استبداله تشبه محاولة تغيير لوحة أصلية لرامبراندت بلوحة مقلدة".

وأكد أن "ترامب تفّهم المخاطر الكبيرة، كما فعلنا جميعاً"، مشيراً إلى أن "الوقت حان للضغط على الزناد". (سبوتنيك)