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الهند.. تحطم طائرتين لسلاح الجو في ولاية ماديا براديش

Lebanon 24
28-01-2023 | 06:13
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قال مسؤولون في الهند، اليوم السبت، إن طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي تحطمتا في ولاية ماديا براديش وولاية راجاستان الصحراوية المجاورة.

وفي تصريحٍ له، قال إيه.كيه فيرما وهو مسؤول محلي في ولاية ماديا براديش: "يمكنني أن أؤكد أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي تحطمتا في منطقتنا".
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ولم يتضح حتى الآن سبب تحطم الطائرتين، في حين أن مسؤولاً محلياً يدعى أنكيت أستانا أفاد بأنه تم إنقاذ فردين من طاقم يبلغ 3 أفراد لإحدى الطائرتين. في غضون ذلك، لم تتضح حتى الآن حالة الفرد الثالث، فيما لم يكشف بعد عن تفاصيل بشأن طاقم الطائرة الثانية.
 
 
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