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عربي-دولي

"من وراء الكواليس".. هكذا تساعد "إسرائيل" أوكرانيا

Lebanon 24
28-01-2023 | 10:30
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قال السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، إن بلاده تدعم أوكرانيا التي تتصدى لغزو روسي لأراضيها منذ أكثر من 11 شهراً، أكثر مما هو معروف للرأي العام.

وقال الدبلوماسي لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت إن "إسرائيل تساعد، لكن من وراء الكواليس وأكثر بكثير مما هو معروف".
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وطالب بروسور بتفهم التحفظ الإسرائيلي حيال الأمر، وقال: "لدينا الروس في سوريا. كما تعلم، يقوم الجيش الإسرائيلي بانتظام بمنع شحنات أسلحة من إيران إلى سوريا ولبنان، من بينها طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية تستخدمها روسيا في أوكرانيا".
 
مع هذا، فقد أشار السفير إلى أن هناك جالية يهودية كبيرة في روسيا، وقال: "هذان هما السببان الرئيسيان لابتعادنا عن الأنظار".
ورغم أن إسرائيل أدانت بوضوح الحرب الروسية في أوكرانيا في عدة مناسبات، لم يتعهد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، لكييف بمواصلة المساعدات الإنسانية إلا مؤخراً.
وبشكل عام، ظلت إسرائيل متحفظة إلى حد ما في التعامل مع الوضع ورفضت بشدة حتى الآن تسليم أسلحة لأوكرانيا.
 
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