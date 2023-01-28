الأمير محمد بن سلمان حديث مواقع التواصل.. شاهدوا بالفيديو كيف تفاعل مع السعوديين!

أشعلت مقاطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العلا، مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر وهو يقود سيارته بنفسه وسط فرحة السعوديين برؤيته والتقاط "السيلفي" معه.





وقد زار ولي العهد مطعما في العلا، كما حرص موظفو المطعم على التقاط الصور التذكارية معه، كما سأله أحدهم عن رأيه في الطعام ليرد بقوله: "ممتاز". (العربية)



في أجمل صور الحب والتقدير ..



شاهد .. تحية متبادلة بن سمو ولي العهد وإخوانه المواطنين في العلا .



💚💚#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/mIcSWv4la3 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) January 27, 2023 Advertisement