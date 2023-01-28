Advertisement

عربي-دولي

الأمير محمد بن سلمان حديث مواقع التواصل.. شاهدوا بالفيديو كيف تفاعل مع السعوديين!

Lebanon 24
28-01-2023 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1033166-638105101265374212.jpg
Doc-P-1033166-638105101265374212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشعلت مقاطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العلا، مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر وهو يقود سيارته بنفسه وسط فرحة السعوديين برؤيته والتقاط "السيلفي" معه.

 
وقد زار ولي العهد مطعما في العلا، كما حرص موظفو المطعم على التقاط الصور التذكارية معه، كما سأله أحدهم عن رأيه في الطعام ليرد بقوله: "ممتاز". (العربية)
 

Advertisement
 

عربي-دولي

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-01-28
07:00 | 2023-01-28
06:30 | 2023-01-28
06:13 | 2023-01-28
06:09 | 2023-01-28
06:00 | 2023-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website