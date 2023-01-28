الأمير محمد بن سلمان حديث مواقع التواصل.. شاهدوا بالفيديو كيف تفاعل مع السعوديين!

في أجمل صور الحب والتقدير ..
شاهد .. تحية متبادلة بن سمو ولي العهد وإخوانه المواطنين في العلا .
💚💚#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/mIcSWv4la3
— خبر عاجل (@AJELNEWS24) January 27, 2023
في أجمل صور الحب والتقدير ..
شاهد .. تحية متبادلة بن سمو ولي العهد وإخوانه المواطنين في العلا .
💚💚#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/mIcSWv4la3
شاهد بالفيديو:
ولي العهد #محمد_بن_سلمان يقود سيارته في العلا.
- pic.twitter.com/CnP7hNz9ax
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 27, 2023
شاهد بالفيديو:
ولي العهد #محمد_بن_سلمان يقود سيارته في العلا.
- pic.twitter.com/CnP7hNz9ax