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عربي-دولي

خلال العقد الأخير.. هذه أبرز العمليات الفلسطينية التي وقعت في القدس

Lebanon 24
28-01-2023 | 14:00
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ليس عادياً ما شهدته مدينة القدس في فلسطين المحتلة خلال الساعات الماضية. فيوم أمس، نفذ الشهيد خيري علقم عملية في شمال القدس أسفرت عن مقتل 8 إسرائيليين. كذلك، نفذ فلسطيني، صباح اليوم السبت، عملية أسفرت أيضاً عن إصابة 2 من الإسرائيليين بجروح، وذلك داخل حي سلوان في القدس. 
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فعلياً، فإن تلك الأحداث التي حصلت تعيد إلى الأذهان سلسلة من العمليات الفلسطينية التي أدّت إلى مقتل وإصابة مستوطنين إسرائيليين وجنود في مدينة القدس المحتلة خلال العقد الأخير، وهي على النحو التالي:
 
- 18 تشرين الثاني 2014: مقتل 5 إسرائيليين وجرح عدد آخر داخل كنيس يهودي في عملية نفذها المقدسيان غسان (27 عاما) وعدي أبو الجمل (22 عاما).

- 29 تشرين الأول 2014: إطلاق نار يستهدف الحاخام المتطرف يهودا غليك، الذي عرف بتصدّر اقتحامات المسجد الأقصى، أسفرت عن إصابته بجروح بالغة واستشهاد المنفذ.

- 6 آذار 2015: إصابة 5 إسرائيليين، بينهم 4 من جنود في محطة انتظار للقطار، في عملية دهس في منطقة راس العامود.

- 13 تشرين الأول 2015: مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة أكثر من 20 خلال إطلاق نار على حافلة نفذه الشهيد بهاء عليان، وفي عملية دهس وطعن منفصلة في القدس.

- 14 كانون الأول 2015: إصابة 10 إسرائيليين في عملية دهس قرب موقف للحافلات بمدخل القدس الغربية.

- 3 شباط 2016: مقتل مجندة وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار وطعن عند باب العامود، في عملة نفذها فلسطينيان من الضفة.

- 12 شباط 2016: إصابة جنديين من وحدة حرس الحدود، في عملية طعن استهدفت جنودا في باب العامود في البلدة القديمة.

- 8 آذار 2016: إصابة شرطيين إسرائيليين، أحدهما بجروح خطيرة، في إطلاق نار في شارع صلاح الدين، واستشهاد المنفذ.

- 9 تشرين الأول 2016:  مقتل جنديين اثنين وإصابة 8 آخرين في 3 عمليات إطلاق نار، واستشهاد المنفذ بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

- 8 كانون الثاني 2017: مقتل 4 جنود في عملية دهس في حي أرمون هنتسيف الاستيطاني في القدس، وجرح 15 آخرين.

- 16 حزيران 2017: مقتل مجندة وإصابة شرطيين اثنين في إطلاق نار وطعن نفذها 3 فلسطينيين.

- 14 تموز 2017: مقتل شرطيين اثنين في إطلاق نار نفذها 3 فلسطينيين من مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، استشهدوا لاحقا داخل المسجد الأقصى.

- 26 أيلول 2017: مقتل 3 جنود وإصابة آخر، واستشهاد فلسطيني في إطلاق نار قرب مستوطنة "هار أدار" شمالي القدس.

- 16 أيار 2021: إصابة 6 من أفراد الشرطة الإسرائيلية عند حاجز عسكري على مدخل حي الشيخ جراح في القدس واستشهاد المنفذ.

- 13 أيلول 2021: إصابة إسرائيليين اثنين في طعن في محل تجاري قرب المحطة المركزية للحافلات في القدس الغربية.

- 21 تشرين الثاني 2021: مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم.

- 7 آذار 2022: إصابة جنديين في عملية طعن داخل سوق القطانين في القدس القديمة.

- 20 آذار 2022: إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن نفذها فلسطيني بمنطقة باب العامود شرقي القدس.

- 9 تشرين الأول 2022: مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار نفذه الشاب عدي التميمي، الذي استشهد لاحقا في عملية أخرى بعد إطلاقه النار على حراس مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

- 23 تشرين الثاني 2022: عملية تفجير مزدوجة استهدفت محطة للحافلات، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 22 آخرين.

- 27 كانون الثاني 2023: مقتل 7 قتلى وإصابة 10 جراء إطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس المحتلة.
 
- 28 كانون الثاني 2023: عملية ينفذها فلسطيني في حي سلوان بالقدس وتؤدي إلى إصابة إسرائيليين بجروح. (الجزيرة نت)
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