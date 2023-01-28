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عربي-دولي

بعد فقدانهما... العثور على الشقيقين عمر وأيمن مقتولين رمياً بالرصاص!

Lebanon 24
28-01-2023 | 07:39
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بعد ساعات قليلة على إعلان فقدان أثر الشابين الأردنيين، عمر وأيمن المزايدة، في جبال منطقة ضانا في محافظة الطفيلة جنوب الأردن، أعلنت السلطات الأمنية الأردنية العثور على جثتيهما مقتولين رمياً بالرصاص.
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وخرجا الساعة 8 صباحاً يوم الجمعة للرعي، لكن الأغنام عادت وحدها إلى المنزل، الأمر الذي بدأ يقلق الأسرة التي هرعت للبحث عنهما بمساعدة الأجهزة الأمنية.

وبعد البحث المطول لمدة يوم كامل، عثرت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع المواطنين، على إبريق شاي كان بحوزة الشقيقين، بالإضافة إلى هاتفيهما، وذلك في منطقة جبلية، وعلى بعد أمتار قليلة تم العثور على جثتيهما مصابتين بأعيرة نارية في الرأس والرقبة.

وعلى الفور تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وبحضور ر المدعي العام والطبيب الشرعي، تقرر إخضاع الجثتين للطب الشرعي لتحديد ظروف الوفاة. (العربية)

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