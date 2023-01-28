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عربي-دولي
يشمل خامنئي ورئيسي... مشروع قرار أميركيّ لتعزيز العقوبات ضدّ إيران
Lebanon 24
28-01-2023
|
07:45
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طرح مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى "تعزيز العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني".
وبحسب صحيفة "واشنطن فري بيكون"، تشمل العقوبات المقترحة المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
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وإلى ذلك، أفاد البيت الأبيض في بيان أنه "من الضروري مواجهة ممارسات أجهزة إيران للقمع والإرهاب العابر للحدود". (العربية)
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