Advertisement

إقتصاد

بعد رفع قيود كورونا... قفزة في الرحلات الداخلية في الصين

Lebanon 24
28-01-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1033199-638105148788362693.jpg
Doc-P-1033199-638105148788362693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام صينية، أن رحلات عطلة رأس السنة القمرية الجديدة داخليا ارتفعت 74 بالمئة عن العام الماضي بعد أن ألغت السلطات قيود كوفيد-19 التي أعاقت حركة السفر لثلاث سنوات.

وذكر تلفزيون الصين المركزي، نقلا عن أرقام حكومية، أنه تم تسيير نحو 226 مليون رحلة محلية عبر جميع وسائل النقل، بما يشمل الطائرات، خلال أسبوع العطلة الذي انتهى أمس الجمعة، وذلك مقارنة بحوالي 130 مليون رحلة داخلية خلال أسبوع العطلة العام الماضي، بحسب وزارة النقل. (سكاي نيوز)
Advertisement

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2023-01-28
16:50 | 2023-01-28
16:49 | 2023-01-28
16:47 | 2023-01-28
16:46 | 2023-01-28
16:30 | 2023-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website