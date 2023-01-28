بعد رفع قيود كورونا... قفزة في الرحلات الداخلية في الصين

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن رحلات عطلة رأس السنة القمرية الجديدة داخليا ارتفعت 74 بالمئة عن العام الماضي بعد أن ألغت السلطات قيود كوفيد-19 التي أعاقت حركة السفر لثلاث سنوات.وذكر تلفزيون الصين المركزي، نقلا عن أرقام حكومية، أنه تم تسيير نحو 226 مليون رحلة محلية عبر جميع وسائل النقل، بما يشمل الطائرات، خلال أسبوع العطلة الذي انتهى أمس الجمعة، وذلك مقارنة بحوالي 130 مليون رحلة داخلية خلال أسبوع العطلة العام الماضي، بحسب وزارة النقل. (سكاي نيوز)