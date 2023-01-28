إجتماع مرتقب "للكابينت" الأمني الإسرائيلي.. ونتنياهو يجهز إجراءات "عقابية"

يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) اجتماعا أمنيا مساء اليوم السبت في مقر الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، بدلا من مقر وزارة الدفاع، تحسبا لمظاهرات احتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية عقب يوم واحد على هجوم نفذه فلسطيني في القدس وأسفر عن مقتل 7 إسرائيليين وجرح 10 آخرين.

ونقل مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي كبير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيقترح خلال اجتماع الكابينت إجراءات للرد على الهجمات منها اعتقال وترحيل عائلات منفذي العمليات وغلق منازلهم.

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كما ستتضمن الإجراءات المقترحة الدفع بتعزيزات إضافية في الضفة الغربية والإسراع في منح تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين، وفق المصدر نفسه. (الجزيرة)