تحطم طائرتين عسكريتين بعد تصادمهما في عرض جوي بالهند

Advertisement

أفادت القوات الجوية الهندية، بأن طياراً بالجيش لقي حتفه وأصيب اثنان آخران في حادث تحطم طائرتين يُرجح اصطدامهما خلال مناورات جنوب العاصمة نيودلهي.وأشار سلاح الجو الهندي في بيان، أن الطائرتين اللتين تحطمتا أقلعتا صباحاً من قاعدة "جواليور" بولاية ماديا براديش في "مهمة تدريب روتينية تشغيلية على الطيران".وذكر البيان أن أحد الطيارين الثلاثة توفي متأثراً بجراحه، لافتاً إلى أن إحداها تحطمت في غابات باهادجاره، وسط الولاية، على مسافة 300 كيلومتر جنوب نيودلهي.وبحسب شهود نقلت عنهم "فرانس برس"، فإن الحادث وقع بين طائرتين من طراز "سوخوي سو-30" وعلى متنها طياران، و"ميراج 2000" فرنسية الصنع تقل طياراً.