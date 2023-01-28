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موسكو تتهم أوكرانيا بقصف مستشفى في لوغانسك

Lebanon 24
28-01-2023 | 13:00
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اتهمت روسيا، الجيش الأوكراني بالتسبب في مصرع 14 شخصاً وإصابة 24 بجروح بعد قصف مستشفى في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي في بيان إن "القوات الأوكرانية قصفت عمداً مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس" في بلدة نوفويدار.
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وأضاف الجيش في بيانه أن أطباء هذا المستشفى كانوا يقدّمون "منذ أشهر مساعدة طبية للسكان المدنيين وللعسكريين".

وتابع "الضربة المتعمدة على منشأة طبية مدنية معروفة تشكّل بلا شك جريمة حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف".
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