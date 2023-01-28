زيلينسكي يعلن مصرع أوكرانية في هجمات القدس

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التعازي، في أعقاب هجومين في القدس، قائلاً إن مواطنة أوكرانية قتلت في أحدهما.



وكتب زيلينسكي على تويتر: "نشاطر إسرائيل الألم بعد الهجمات الإرهابية في القدس. كانت من بين القتلى امرأة أوكرانية. خالص التعازي لأسر الضحايا".

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