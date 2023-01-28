سوريا ترفض نتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم كيماوي في 2018

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قالت وزارة الخارجية السورية، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي حمّل الحكومة السورية مسؤولية هجوم بسلاح كيماوي على مدينة دوما التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية في 2018، لم يتضمن أي أدلة، ونفت الادعاءات.كانت المنظمة الدولية قالت، الجمعة، إن تحقيقاً استمر على مدى عامين تقريباً خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت عبوات الغاز على مبان سكنية في دوما مما أودى بحياة 43 شخصاً.