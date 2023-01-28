تعرضت نساء وفتيات للجلد على أيدي عناصر ميليشيات في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية لارتدائهنّ ملابس قصيرة أو سراويل، وذلك بحسب ما أفادت الحكومة التي تعهّدت بفرض عقوبات.



وعبّر رئيس الوزراء جان-ميشال ساما لوكوندي، خلال اجتماع حكومي الجمعة، عن "الاستنكار والتنديد بالانتهاكات المهينة واللاإنسانية التي يرتكبها عناصر" مجموعة مسلحة تُدعى "الملائكة" والتي "تتجلى في التطبيق الإسلامي للشريعة الإسلامية".

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وارتُكبت هذه الانتهاكات في بلدة سلامبيلا في إقليم كابامباري في محافظة مانييما. وإزاء ما حصل، سيتم إرسال وفد حكومي إلى المكان لإجراء تحقيقات.

وفي سياق الأمر، أكّد رئيس الوزراء إجراء "تقرير كامل" بما حدث من أجل معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه.



ومجموعة "ماي ماي" (الملائكة)، المتمركزة في الإقليم الغني بالذهب، هي واحدة من العديد من الميليشيات النشطة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.