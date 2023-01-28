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عربي-دولي

الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي.. وفيديو يوثق ما جرى

Lebanon 24
28-01-2023 | 13:13
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أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا الشرطة الأميركية في سان فرانسيسكو لحظة الاعتداء الذي تعرض له زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، ويُظهر فيديو الكاميرا المثبتة على الجسم الشرطة وهي تكافح المهاجم، ويبدو أن بول بيلوسي، البالغ من العمر 82 عامًا ، كان يحاول الإشارة إلى مستجيب الطوارئ بأنه بحاجة إلى المساعدة دون إغضاب الدخيل.
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