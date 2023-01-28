جنرال أميركي بارز: هذا هو الموعد المحتمل لاندلاع حرب مع الصين

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توقع جنرال بارز في القوات الجوية الأميركية، تاريخا محتملا لنشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين، قائلا إنه على الولايات المتحدة أن تستعد بسرعة تفاديا لحصول "مواجهة مباغتة".وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن الجنرال مايكل مينيهان، أن الحرب بين البلدين النوويين قد تندلع في غضون عامين من الآن.ووجه الجنرال الأميركي هذا التحذير في مذكرة بعث بها إلى القوات التي تخدم تحت إمرته، مقدما بذلك تاريخا "أبكر" للمواجهة المحتملة، مقارنة بتقديرات مسؤولين آخرين في البنتاغون.ويتولى هذا الجنرال إدارة واحدة "التنقل الجوي" التي تشرف خدمة أسطول النقل وإعادة تزويد الطائرات العسكرية بالوقود.وحث المسؤول العسكري الأميركي على تسريع التحضير للحرب المحتملة، مشيرا إلى ما اعتبرها تطلعات من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، محذرا من مغبة ألا يفطن الأميركيون في وقت متأخر.وقال الجنرال الأميركي "أتمنى أن أكون مخطئا"، في إشارة إلى أنه لا يحبذ سيناريو الحرب ولا يريد أن ينزلق الوضع بين البلدين إلى المواجهة العسكرية، في حين تحتاج الجيوش إلى حالة تأهب دائمة.واستند مينيهان في توقعاته إلى تطلعات الرئيس شي الذي ضمن لنفسه ولاية رئاسية ثالثة، بينما تقبل تايوان على إجراء انتخابات في سنة 2024 قد تكون بمثابة منعطف.