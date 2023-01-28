قرار جديد من طالبان بشأن التعليم الجامعي للمرأة

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شددت حركة طالبان، مؤخرا، حظرها على تعليم المرأة، من خلال رسالة إلى الجامعات الخاصة مفادها أن النساء الأفغانيات ممنوعات من دخول امتحانات الالتحاق بالجامعات.وتأتي الرسالة رغم أسابيع من الإدانة والضغط من قبل المجتمع الدولي من أجل التراجع عن الإجراءات المقيدة لحريات المرأة في أفغانستان، بما يتضمن زيارتين متتاليتين هذا الشهر من قبل العديد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة.وقال المتابعون إن الرسالة لا تبشر بالخير، وتضعف الرهان على أن تتخذ طالبان خطوات لإلغاء مراسيمها ذات الصلة في أي وقت قريب.