Advertisement

عربي-دولي

قرار جديد من طالبان بشأن التعليم الجامعي للمرأة

Lebanon 24
28-01-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1033280-638105371813160287.jpg
Doc-P-1033280-638105371813160287.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شددت حركة طالبان، مؤخرا، حظرها على تعليم المرأة، من خلال رسالة إلى الجامعات الخاصة مفادها أن النساء الأفغانيات ممنوعات من دخول امتحانات الالتحاق بالجامعات.

وتأتي الرسالة رغم أسابيع من الإدانة والضغط من قبل المجتمع الدولي من أجل التراجع عن الإجراءات المقيدة لحريات المرأة في أفغانستان، بما يتضمن زيارتين متتاليتين هذا الشهر من قبل العديد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة.
Advertisement

وقال المتابعون إن الرسالة لا تبشر بالخير، وتضعف الرهان على أن تتخذ طالبان خطوات لإلغاء مراسيمها ذات الصلة في أي وقت قريب.
وكانت حركة طالبان قد منعت النساء من دخول الجامعات الخاصة والعامة، الشهر الماضي.

وأكد وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، نداء محمد نديم، أن الحظر ضروري لمنع الاختلاط بين الجنسين في الجامعات، ولأنه يعتقد أن بعض المواد التي يتم تدريسها تنتهك مبادئ الشريعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2023-01-28
16:50 | 2023-01-28
16:49 | 2023-01-28
16:47 | 2023-01-28
16:46 | 2023-01-28
16:00 | 2023-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website