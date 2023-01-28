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عربي-دولي

"ضربة استباقية جديدة".. الأقمار الاصطناعية تكشف خطة بوتين

Lebanon 24
28-01-2023 | 15:00
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كتب موقع "سكاي نيوز": أظهرت صور للأقمار الاصطناعية أن روسيا تخطط لـ"ضربة استباقية جديدة" في أوكرانيا، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورصد متصفح "EO" للأقمار الاصطناعية شروع القوات الروسية في بناء خطوط دفاع جديدة في عدد من المناطق.
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كما بيّن برادي أفريك، محلل الخرائط وصور الأقمار الاصطناعية، على حسابه في تويتر، وجود تحصينات روسية جديدة على طول الجبهة في لوهانسك نزولا إلى دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

ورجح مراقبون ومسؤولون أن موسكو تستعد لشن هجوم جديد على أوكرانيا قبل أو بالتزامن مع الذكرى الأولى لعمليتها العسكرية في 24 شباط.
وفي هذا السياق، قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: "إنهم يستعدون حاليا لأقصى قدر، ويعتقدون أنه بحلول الذكرى السنوية ينبغي أن يحققوا بعض الإنجازات".

وأردف قائلا: "الجيش الروسي يستكشف، منذ أسبوع، القدرات الدفاعية للقوات الأوكرانية في منطقة زابوريجيا، وبالتالي ليس هناك أدنى شك في أنهم يستعدون لهجوم جديد".

في المقابل، اعتبر متابعون أن "تحصينات موسكو الجديدة تظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين قلق بشأن هجوم أوكراني مضاد".
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