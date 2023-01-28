ضحايا وإصابات بإطلاق نار خلال "تجمّع" في لوس أنجلوس الأميركية

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قالت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأميركية، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 4 بجروح في إطلاق النار داخل منزل قرب "بيفرلي هيلز"، أثناء ما وصفته بـ"تجمّع" في عقار يتم تأجيره لفترات قصيرة.وأضاف بروس بوريهان من قسم شرطة لوس أنجلوس للصحافيين: "استخدمنا صفة تجمّع إلى أن نتمكن من مقابلة بعض الأشخاص الذين كانوا هنا لتحديد نوع التجمّع بدقة".وأضاف: "يتنقل المحققون من منزل لآخر بحثاً عن تسجيلات إضافية التقطتها كاميرات المراقبة، أو أي دليل يمكن أن يساعدنا على تحديد ما حصل وسبب تعرّض هؤلاء الضحايا إلى إطلاق نار".