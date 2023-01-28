مصرع 25 شخصاً على الأقل في حادث سير في البيرو

Advertisement

أفادت السلطات المحلية في بيرو، بأن 25 شخصاً لقوا حتفهم على الأقل، عندما سقطت حافلة من منحدر لسبب غير معروف في منطقة بيورا شمال العاصمة ليما.وقالت الشرطة إن عدداً من الأشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات في إل ألتو ومانكورا، وسقط خلال الحادث عدد من الركاب من النوافذ فيما علق آخرون داخل الحافلة.غادرت الحافلة ليما نحو تومبيس الواقعة على الحدود مع الإكوادور، وانحرفت في منطقة غير مأهولة قرب بلدة أورجانوس على بعد نحو 260 كيلومتراً عن وجهتها.