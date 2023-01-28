زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال غربي إيران

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، السبت، إن زلزالاً بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران.



وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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