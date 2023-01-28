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عربي-دولي

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال غربي إيران

Lebanon 24
28-01-2023 | 16:49
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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، السبت، إن زلزالاً بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
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