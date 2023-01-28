نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم القدس سيكون "قوياً وسريعاً ودقيقاً"

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رد إسرائيل على هجوم القدس سيكون "قوياً وسريعاً ودقيقاً".وأدلى نتنياهو بالتصريحات خلال اجتماعه مع الحكومة الأمنية المصغرة بشأن الهجوم الذي وقع الجمعة.وكان هجوم مسلح وقع، الجمعة، قرب كنيس يهودي في حي استيطاني بالقدس الشرقية، ما أسفر عن سقوط 7 إسرائيليين.