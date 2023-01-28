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عربي-دولي

انفجار مدو عند مصنع عسكري في أصفهان

Lebanon 24
28-01-2023 | 16:51
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن انفجاراً مدوياً وقع عند مصنع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، مشيرةً إلى أن مسؤولاً إيرانياً قال إنه لا توجد أنباء عن إصابات.
 
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انفجار

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