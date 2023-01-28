انفجار مدو عند مصنع عسكري في أصفهان

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن انفجاراً مدوياً وقع عند مصنع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، مشيرةً إلى أن مسؤولاً إيرانياً قال إنه لا توجد أنباء عن إصابات.