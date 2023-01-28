هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مركزا لوزارة الدفاع في أصفهان.. وطهران تعترف (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأحد، تفاصيل هجوم بطائرات مسيرة صغيرة، استهدف أحد مراكز وزارة الدفاع في محافظة أصفهان وسط إيران.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان إنه "في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت إيران من مساء يوم السبت، تم تنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة صغيرة على أحد المجمعات التابعة لوزارة الدفاع"، واصفة إيها بـ"الفاشل".

وتابعت: "لحسن الحظ مع تنبؤات وإجراءات دفاعية، تمكنت منظومة الدفاع الجوي للمجمع، من تفجير طائرتين في أعلى المجمع، فيما أحدثت الثالثة أضرارًا طفيفة في سوق المجمع العسكري التابعة للوزارة".

#BREAKING Several Isfahan citizens told @IranIntl they have heard at least "three or four explosions".

Meanwhile, Telegram channels affiliated to IRGC are sharing this video with the caption "the moment a drone hits the Iranian Defense Ministry's ammunition facility in Isfahan". pic.twitter.com/tb9tHJOCKq — Iran International English (@IranIntl_En) January 28, 2023 Advertisement

لا خسائر

وأضافت أنه: "لحسن الحظ لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل في خسائر في الأرواح"، مشيرة إلى أنه "ألحق أضرارًا طفيفة بسقف المجمع التابع للوزارة، من دون أن يتسبب في تعطيل معدات ومهام المجمع".

فيما أفادت مصادر إيرانية بسماع دوي انفجارات أخرى في همدان وقاعدة نوجة وكرج كما تداول ناشطون إيرانيون مقاطع فيديو لانفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني في قناتها عبر "تلغرام"، إن 3 انفجارات سمعت بمدينة أصفهان أحدهما في مركز لتصنيع الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "شخصين على الأقل قتلا جراء الانفجار في مصنع للذخيرة"، من دون تقديم المزيد من التوضيحات.

فيما نفى نائب مساعد محافظة أصفهان للشؤون الأمنية والسياسية وقوع إصابات جراء الانفجار في المصنع، مشيراً إلى أنه "يتم التحقيق في طبيعة هذا الحادث، فيما تقوم قوات الإنقاذ والأمن المتواجدة في الموقع بتفريق الحشد المتواجد في مكان الحادث".

طائرة مسيرة

وأفاد بعض المواطنين أنهم سمعوا صوتًا مشابهًا لنيران مضادات الطائرات في سماء محافظة أصفهان، وهو ما أشار إليه موقع "سحام نيوز" المقرب من الإصلاحيين، قائلا إن الانفجار الذي استهدف المصنع العسكري جاء نتيجة هجوم بطائرة مسيرة.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة أصفهان منصور شيشة فر: "بناءً على إخطار المواطنين لوحدات الإغاثة، سمعت أصوات غير طبيعية ثلاث إلى أربع مرات في منطقة شارع الإمام الخميني في أصفهان".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني، السبت، بسماع انفجار قوي بمصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران.

وقال مسؤول أمني إنه لم يتسبب في أي إصابات.

وقالت الهيئة "وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع ووفقا لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس محافظة إصفهان فإنه لم تقع أي إصابات".

وأشارت "العربية" إلى أنباء في إسرائيل تحدثت عن ضربة نوعية في العمق الإيراني. (العربية)