17 ألف عسكري أوكراني ينتشرون على حدود هذه الدولة.. الوضع متوتر!

أشار رئيس لجنة الحدود البيلاروسية، أناتولي لابو، إلى أن الوضع على الحدود مع أوكرانيا لا يزال متوترا، مشيرا إلى حشد قوات كييف 17 ألف عسكري على الحدود.

وقال لابو: "الوضع متوتر ولا نعرف ماذا نتوقع غدا".

وأضاف: "هؤلاء ليسوا حرس حدود فقط، بل وحدات عسكرية أخرى. هناك غير متخصصين على الحدود، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن حرس الحدود ليس لديهم الكثير من الأسلحة".

وأكد أنه منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وصل حوالي 80 ألف شخص إلى بيلاروس من الأراضي الأوكرانية إلى بيلاروس، وأن الجانب الأوكراني لا يسمح للأوكرانيين بدخول الأراضي البيلاروسية رغم أن مينسك مستعدة لاستقبالهم.

محادثات "مستعجلة"

قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، أمس السبت، إن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بدأوا محادثات "مستعجلة" بشأن إمكانية تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى وطائرات عسكرية.

وأشار إلى أن الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا "تدرك مدى تطور الحرب" والحاجة إلى تزويد كييف بطائرات قادرة على توفير غطاء للمركبات القتالية المدرعة التي تعهدت الولايات المتحدة وألمانيا بإرسالها.

لكن بودولياك ذكر في تصريحات لقناة "فريدوم" على الإنترنت أن بعض شركاء أوكرانيا الغربيين يتخذون موقفاً "محافظاً" تجاه شحنات الأسلحة.

واتهمت روسيا وكوريا الشمالية الغرب بإطالة أمد الحرب والتورط فيها بشكل مباشر عبر تكثيف إرسال أسلحة متطورة إلى كييف. (العربية)