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عربي-دولي

ترامب يطلق حملته لانتخابات 2024.. ويهاجم بايدن: وضع بلادنا على طريق التدمير

Lebanon 24
29-01-2023 | 00:00
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بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024، أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس السبت، حملته لدخول البيت الأبيض مجددا.

 

وفي حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيو هامشاير، قبل التوقف المقرر في ساوث كارولينا، أصر ترامب على أنه "متحمس للفوز" بينما يشرع في محاولته الثالثة بانتخابات الرئاسة الأميركية.

 

وهاجم ترامب خلفه جو بايدن، وقال إن الرئيس الحالي "وضع بلادنا على طريق التدمير" وفقا لتعبيره.

 

وأضاف: "علينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأميركيين"، كما انتقد سياسة بايدن مع الحدود، قائلا: "لمصلحة من تُفتح حدود الولايات المتحدة أمام المخاطر والتهديدات؟".

 

كما اعتبر ترامب أن "الاقتصاد الأميركي كان الأسرع نموا"، و"في عهدي تم ضبط الاحتياطي وتحسن الإنتاج على عكس ما يحدث حاليا".

 

من جهة أخرى، حذر الرئيس السابق من "تغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث في 2020"، في إشارة إلى ادعاءاته المستمرة بحدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها بايدن. (سكاي نيوز)

 

 

 

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