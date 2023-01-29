بعد الدبابات.. أوكرانيا تفاوض حلفاءها للحصول على هذا السلاح

أعلن المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، امس السبت، ان محادثات عاجلة تجرى بين كييف وحلفائها، بشأن طلبات أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى تقول إنها ضرورية لمنع روسيا من تدمير المدن الأوكرانية.

وتلقت أوكرانيا وعودا بالحصول على دبابات قتالية من دول غربية، وتطالب أيضا بطائرات مقاتلة للرد على القوات الروسية والموالية لموسكو، التي تتقدم ببطء على امتداد جزء من خط المواجهة.

وأضاف بودولياك لشبكة فريدوم التلفزيونية الأوكرانية: "لتقليص (تأثير) السلاح الرئيسي للجيش الروسي بشكل كبير، وهو المدفعية التي يستخدمها اليوم على الجبهة، نحتاج إلى صواريخ تدمر مستودعاتهم".

وقال: "يوجد في شبه جزيرة القرم (التي تسيطر عليها روسيا) أكثر من 100 مستودع مدفعية".

وأضاف المسؤول البارز من دون الخوض في تفاصيل: "لذلك فإن المفاوضات أولا جارية بالفعل. وثانيا تمضي بخطى متسارعة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات منفصلة، إن بلاده تريد استباق الهجمات الروسية على المناطق الحضرية الأوكرانية والمدنيين.

وأضاف في خطابه المسائي المصور: "أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى لحرمان المحتل من فرصة وضع قاذفات صواريخ في مكان ما بعيداً عن خط المواجهة وتدمير المدن الأوكرانية".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى الصاروخ (إيه.تي.إيه.سي.إم.إس) الأميركي الصنع الذي يبلغ مداه 297 كيلومتراً، وأحجمت واشنطن حتى الآن عن توفير هذا السلاح.

وفي وقت سابق أمس السبت، نفى سلاح الجو الأوكراني صحة تقرير صحفي أفاد بأنه ينوي الحصول على 24 طائرة مقاتلة من دول حليفة، قائلا إن المحادثات حول عمليات التسليم المحتملة لا تزال مستمرة.

وكانت صحيفة "إلباييس" الإسبانية نقلت عن المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات، قوله إن أوكرانيا تسعى مبدئيا للحصول على سربين يتكون كل منهما من 12 طائرة، وإنها تفضل أن تكون الطائرات من طراز "إف 16". (سكاي نيوز)