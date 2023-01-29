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عربي-دولي

معه في البيت الأبيض.. مقربون من بايدن يكشفون "سلاحه السري" للانتخابات الرئاسية المقبلة!

Lebanon 24
29-01-2023 | 01:30
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن يمكنها أن تصبح "سلاحه السري" في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يمكن لجيل بايدن التعامل مع الناخبات كمعلمة وأم وزوجة وجدّة.

 

ونقلت بلومبرغ عن مصدرها قوله: "شركاء الرئيس يعتبرونها سلاحا سريا.

 

وأضاف المصدر: "لكن داخل جدران البيت الأبيض، يُنظر إليها على أنها الأقرب والأكثر موثوقية بالنسبة للرئيس.". وهي في الوقت نفسه، تؤيد بحسب المصدر، ترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

 

وذكر أيضا أن جيل بايدن تتبادل أيضا مع زوجها المعلومات من "العالم الحقيقي"، والتي تتلقاها بنفسها من طلابها. كما يُنظر إلى شخصية الزوجة بايدن على أنها أقل استقطابا من السيدتين الأولين، ميلانيا ترامب وميشيل أوباما.(روسيا اليوم)

 

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