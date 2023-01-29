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عربي-دولي

قديروف في هجوم ناري: قذائفنا ستطالك أينما كنت.. من قصد؟

Lebanon 24
29-01-2023 | 02:00
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رد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، على الأوكراني يفغيني كاراس زعيم مجموعة "سي 14" المسلحة الذي هدد بضرب عاصمة الشيشان غروزني بالصواريخ، واصفا إياه برباط الحذاء.

 

وقال قديروف ساخرا: "قرأت بيانا من رباط حذاء بأن صواريخهم ستصل إلى غروزني. كنت خائفا جدا لدرجة أنني لم أعرف أين أذهب. لقد بدأت أبحث عن مخبأ لنفسي".

 

وأكد أن الجيش الروسي سيواصل البحث عن "النازيين" في أوكرانيا والقضاء عليهم، كما قال.

 

أضاف: "قذائفنا هي التي ستصل إليك. وستبقى قذائفك في المنزل وستقتل بسبب قذائفك وصواريخك إذا كانت بحوزتك". (روسيا اليوم)

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