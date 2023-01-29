ظهر بفيديو في المسجد النبوي الشريف "يتحدث بمحتوى يمس القيم الدينية".. هذا مصيره (صورة)

أكد جهاز الأمن السعودي، أمس السبت، اعتقال شخص ظهر في مقطع مصور وهو "يتحدث بمحتوى يمس القيم الدينية".

وأضاف الأمن السعودي في تغريدة على حسابه في تويتر ان "القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف ضبطت شخصا ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس بالقيم الدينية"، مشيرة إلى أنه تبين أن الشخص "يعاني من اختلالات نفسية".

وتابع جهاز الأمن السعودي: "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه واحالته للجهات المختصة".

القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف تضبط شخصًا ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس بالقيم الدينية. pic.twitter.com/4iUkeqKDdC — الأمن العام (@security_gov) January 28, 2023 Advertisement

ولم يعط جهاز الأمن تفاصيل أوفى بشأن محتوى المقطع المصور. (الحرة)