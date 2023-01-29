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عربي-دولي

ظهر بفيديو في المسجد النبوي الشريف "يتحدث بمحتوى يمس القيم الدينية".. هذا مصيره (صورة)

Lebanon 24
29-01-2023 | 02:30
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أكد جهاز الأمن السعودي، أمس السبت، اعتقال شخص ظهر في مقطع مصور وهو "يتحدث بمحتوى يمس القيم الدينية".

 

وأضاف الأمن السعودي في تغريدة على حسابه في تويتر ان "القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف ضبطت شخصا ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس بالقيم الدينية"، مشيرة إلى أنه تبين أن الشخص "يعاني من اختلالات نفسية".

 

وتابع جهاز الأمن السعودي: "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه واحالته للجهات المختصة".

 

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ولم يعط جهاز الأمن تفاصيل أوفى بشأن محتوى المقطع المصور. (الحرة)

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