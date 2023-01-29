الرئاسة الإيرانية ترد على الشائعات حول بحر قزوين

رد مساعد مدير مكتب الرئاسة الإيرانية للشؤون السياسية محمد جمشيدي، على الشائعات حول بحر قزوين.





وحول الموضوع، قال جمشيدي في تغريدة له على "تويتر": "إن سياسة الحكومة تتمثل في إنشاء ممر شامل بين الشمال والجنوب، مما يعني الترانزيت وكذلك الطاقة".

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وأضاف: "في التفاعلات الأخيرة، وخاصة المحادثة الهاتفية بين الرئيس إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتبعنا هذه الاستراتيجية".



وتابع جمشيدي قائلا: "إذا أرادوا طرح قضية النظام القانوني لبحر قزوين، لكانوا قد سمعوا الشيء نفسه الذي أخبرنا به بوتين وجها لوجه".



وأكد أن مصالح إيران يتم تأمينها فقط من خلال ترسيم خط المبدأ الخاص. (روسيا اليوم)