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طائرة اصطدمت بالمصنع وخلقت انفجارات هائلة.. هكذا علقت ايران على هجوم أصفهان (فيديو)

Lebanon 24
29-01-2023 | 00:36
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بعد تعرض مصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران لهجوم بـ3 طائرات مسيّرة مساء السبت، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنه "هجوم فاشل".

 

وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن الدفاع الجوي أصاب واحدة من الطائرات المسيّرة، فيما وقعت الطائرتان الأخريان وانفجرتا.

 

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لحظة الانفجار

كما أضافت أن الهجوم لم يتسبب بخسائر في الأرواح، بل ألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع.

 

جاء ذلك بعدما سمع دوي انفجارات قوية بالمصنع العسكري، وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها السلطات الإيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار.

وفي أحد المقاطع يقول مواطن أصفهاني إن الانفجار نجم عن اصطدام طائرة مسيرة بالمبنى.

 

بينما تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن عملية في الداخل الإيراني، وربطت بين توقيتها وزيارة رئيس الاستخبارات الأميركية المركزية سي أي أيه إلى تل أبيب.

 

وتعدّ أصفهان إحدى أهم المدن الإيرانية لناحية الصناعات العسكرية، حيث تحتوي على مصانع عسكرية كثيرة، كما تضم منشأة "نطنز" الشهيرة، وهي إحدى أهم المنشآت الإيرانية النووية.

 

يشار إلى أن عدداً من الانفجارات والحرائق كانت وقعت حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية خلال السنوات القليلة الماضية. (العربية)

 

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