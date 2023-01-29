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عربي-دولي

"طالبان" تمنع الفتيات من امتحانات القبول في الجامعات

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:00
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أمرت وزارة التعليم العالي في حكومة "طالبان" الجامعات الخاصة في أفغانستان، بعدم السماح للطالبات بأداء امتحانات القبول الشهر المقبل.
ووجهت الوزارة رسالتها إلى المؤسسات التعليمية في أقاليم شمال البلاد، بما في ذلك كابول، حيث من المقرر إجراء الامتحانات في نهاية شهير شباط، مشددة على أن المؤسسات التي تخالف القواعد ستواجه إجراءات قانونية.
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وأبلغت وزارة التعليم العالي الجامعات في الشهر الماضي، بعدم السماح بدخول الطالبات "حتى إشعار آخر".
 
 
وبعد أيام، أوقفت الحكومة معظم العاملات في المنظمات غير الحكومية عن العمل، كما أغلقت السلطات معظم المدارس الثانوية للبنات.

وكان وزير التعليم العالي ندا محمد نديم وجه في رسالة إلى كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد: "أبلغكم جميعاً بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".

وكانت حركة "طالبان" تعهدت بعد عودتها إلى السلطة في 2021 بإبداء مرونة أكبر، لكنها سرعان ما رجعت إلى مواقفها المتشدّدة التي طبعت حكمها بين 1996 و2001.

وزادت الحركة من التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجياً من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية. (الشرق للأخبار)
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