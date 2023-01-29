Advertisement

عربي-دولي

الجيش الألماني يعاني ويشعر بالإحباط.. بسبب مساعدات أوكرانيا

Lebanon 24
29-01-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1033374-638105797021334625.jpg
Doc-P-1033374-638105797021334625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "الإيكونوميست" أن القوات المسلحة الألمانية تعاني حالة من "النضوب" أكثر من أي وقت مضى، بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا.
ويبلغ عمر المعدات اللاسلكية المستخدمة من قبل القوات الألمانية 40 عاما وهي تناظرية، ويسهل اعتراضها. ومن بين 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما، هناك 150 فقط عاملة.
Advertisement
وبحسب تقرير أصدره في الشهر الماضي إيبرهارد زورن، المفتش العام للقوات المسلحة، فإن الجيش الألماني لا يملك حتى ما يكفي من الإسعافات الأولية.
وبحسب الإيكونوميست، يشعر الجنود الألمان بالإحباط، فلم يشهد سلاح الجو الألماني حتى الآن سوى القليل من الاستثمارات الضخمة الموعودة.
وطلبت ألمانيا 35 طائرة مقاتلة من طراز F-35 مصنوعة في أميركا، لتحل محل أسطولها من طائرات تورنادو، ولكن لن يتم تسليمها إلا في عام 2027.
وقبل أيام، أعلنت شركة "راينميتال" الدفاعية الألمانية إنها "قد" تسلم أوكرانيا ما يصل إلى 139 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد إذا لزم الأمر". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-01-29
09:00 | 2023-01-29
08:30 | 2023-01-29
08:00 | 2023-01-29
07:15 | 2023-01-29
06:45 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website