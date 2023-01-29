الجيش الألماني يعاني ويشعر بالإحباط.. بسبب مساعدات أوكرانيا

كشفت صحيفة "الإيكونوميست" أن القوات المسلحة الألمانية تعاني حالة من "النضوب" أكثر من أي وقت مضى، بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا.

ويبلغ عمر المعدات اللاسلكية المستخدمة من قبل القوات الألمانية 40 عاما وهي تناظرية، ويسهل اعتراضها. ومن بين 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما، هناك 150 فقط عاملة.

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وبحسب تقرير أصدره في الشهر الماضي إيبرهارد زورن، المفتش العام للقوات المسلحة، فإن الجيش الألماني لا يملك حتى ما يكفي من الإسعافات الأولية.

وبحسب الإيكونوميست، يشعر الجنود الألمان بالإحباط، فلم يشهد سلاح الجو الألماني حتى الآن سوى القليل من الاستثمارات الضخمة الموعودة.

وطلبت ألمانيا 35 طائرة مقاتلة من طراز F-35 مصنوعة في أميركا، لتحل محل أسطولها من طائرات تورنادو، ولكن لن يتم تسليمها إلا في عام 2027.

وقبل أيام، أعلنت شركة "راينميتال" الدفاعية الألمانية إنها "قد" تسلم أوكرانيا ما يصل إلى 139 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد إذا لزم الأمر". (سكاي نيوز)