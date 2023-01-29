تحوّل ألمانيا بشأن إرسال الدبابات إلى أوكرانيا لا يزال خطوة مترددة

إذا اختار المستشار الألماني، أولاف شولز، رفع مستوى المساعدة العسكرية الألمانية لأوكرانيا هذا الأسبوع، فيعود ذلك فقط إلى مقدار الضغط الشديد المتراكم في الأيام الأخيرة.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "دفع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا ألمانيا إلى ضرورة إجراء بعض التحليل الذاتي الجاد. لقد حطم هذا الغزو العديد من الحقائق اليقينية، بما في ذلك معظم المبادئ "المدرعة" في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب، والتي تحافظ على مبدأ أن لا خلاف أو نزاع يجب حله عسكرياً على الإطلاق. إن عقيدة ألمانيا الشهيرة "التغيير من خلال التجارة"، مشتقة مباشرة من هذا التفكير الذي تغلغل فعليًا في كل جزء من مجتمعها. فلنتذكر كيف أن ألمانيا حافظت على دعمها الوحيد لمشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل للغاية حتى أيام قبل بداية الغزو الروسي، متجاهلةً الانتقادات المتكررة من أوروبا الشرقية والولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية حتى عندما كانت موسكو تحشد بالفعل قواتها على حدود أوكرانيا استعدادًا للحرب".

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وتابعت الصحيفة، "وجهت أحداث 24 شباط 2022 ضربة قاضية لرفض ألمانيا المتقن الاعتراف بطبيعة روسيا في عهد رئيسها فلاديمير بوتين. حتى تلك اللحظة، كانت الفظائع العسكرية الروسية في سوريا، وحروبها في جورجيا وشرق أوكرانيا، وحتى الجرائم العامة الوقحة مثل تسميم ألكسندر ليتفينينكو في لندن أو اغتيال مواطن جورجي يعتبره نظام بوتين عدواً في برلين في عام 2019، فشلت في إحداث أي تغيير ذي مغزى في سلوك ألمانيا. بالنظر إلى كل ما سبق، فقد قطعت البلاد حقًا شوطًا طويلاً للغاية على مدار أقل من عام. فبعد أن واجهت رفض جمهورها بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، أصبح الألمان أكثر تأييداً لهذه الخطوة. وللتوضيح: قدمت ألمانيا أكثر بكثير مما يمكن أن يعتقده أي شخص بعد المناقشات المرهقة التي دارت العام الماضي حول مساهماتها".

وأضافت الصحيفة، "هذا الارتباك، بدوره، هو نتيجة لأسلوب التواصل الذي تتبعه الحكومة الألمانية بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي. تُركت المهمة الشاقة المتمثلة في تقديم مطالبات سياسية للآخرين، مثل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينجبيل، الذي لاحظ بشكل ملحوظ أن بلاده يجب أن تكون "قوة رائدة". من ناحية أخرى، امتنع شولز عن إظهار أي شيء يشبه أسلوب القيادة في الاجتماع الأخير لمؤيدي أوكرانيا في القاعدة العسكرية الأميركية في رامشتاين، وفشل على وجه الخصوص في تشكيل تحالف غربي لشحنات منسقة من دبابات القتال إلى أوكرانيا".

وبحسب الصحيفة، "من خلال الاستمرار بدلاً من ذلك في الاختباء خلف واشنطن ،وافق شولز على إلحاق ضرر كبير بالعلاقة الفريدة عبر المحيط الأطلسي، ناهيك عن المزيد من تآكل ثقة أوروبا الشرقية في برلين. لطالما اعتبرت دول البلطيق وبولندا ألمانيا عنصر عدم استقرار. كانت مخاوفهم القوية بشأن نورد ستريم 2، التي كانت شرعية تمامًا حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا، موضع سخرية على نطاق واسع في برلين، وليس فقط من قبل الديمقراطيين الاشتراكيين التابعين لشولز. والآن، يبذل المتخصصون في المستشارية كل المحاولات لتأطير قرار متأخر ومكلف سياسيًا كضربة عبقرية سياسية واستراتيجية. لم يختبئ شولز وراء الأميركيين فحسب، كما زعموا، لكن مكائده أدت إلى حبس عدد أكبر من الدبابات المتجهة إلى أوكرانيا".

وتابعت الصحيفة، "إحدى الثغرات الرئيسية في هذه الحجة هي أنها تتجاهل بسهولة سبب عدم مشاركة هذه الخطوة الماكرة مع شركاء شولز في التحالف في الداخل. من بين صفوفهم، كانت قصة مختلفة تدور خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث أدى الإحباط من اجتماع رامشتاين المخيب للآمال إلى إثارة بعض التساؤلات حول ما إذا كان استمرار التعاون ممكنًا مع المستشار الذي بدا قاسيًا للغاية في سعيه لإزعاج حلفاء ألمانيا. في واقع الأمر، ربما تعكس مناورات شولز السياسية الغامضة المواقف غير الواضحة بنفس القدر للعديد من الألمان. ظهر المجتمع الألماني اليوم، حيث ازدهرت الدولة، المحمية على الأقل في نصفها الغربي بالمظلة النووية للناتو، لتصبح قوة اقتصادية عالمية. فقد بدأ الألمان في التفكير في أن التاريخ قد انتهى بشكل أساسي وبدأوا في إلقاء المحاضرات على سلطاتهم الوقائية، وأبرزها الولايات المتحدة، بشعارات سلمية ضحلة".

وأضافت الصحيفة، "سهلت تقاليد ألمانيا القديمة المتمثلة في إثارة المشاعر المعادية لأميركا هذه الخطوة تمامًا كما أفادت وجهة نظرها شبه الرومانسية تجاه روسيا. كان حديث بوتين باللغة الألمانية في البوندستاغ عام 2001 أكثر من كافٍ بالنسبة لمعظم الألمان للتغاضي عن وحشية أساليبه، والتي لم يفعل شيئًا لإخفائها. بعد خطابه، استقبل بوتين بحفاوة بالغة، بينما كانت القوات الروسية منشغلة بتسوية مدن الشيشان. لقد أدت حرب الإبادة الجماعية التي شنتها روسيا في أوكرانيا إلى دفع ألمانيا إلى الخروج من منطقة الراحة الخاصة بها. إن التفسير الخيري لهذا هو أن برلين قد تكمل رحلتها الطويلة والشاقة نحو الغرب العالمي، بما في ذلك تحمل المسؤوليات التي تتجاوز المساعدات المالية والإنسانية. في هذا السيناريو، يمكن فهم شولز على أنه قوة معتدلة تساعد الألمان من خلال صدمة حقيقية عميقة بينما تحركهم بلطف نحو نقطة يمكنهم فيها معالجة التغييرات من حولهم".

وختمت الصحيفة، "الوجه الآخر الواضح لهذا هو أن ألمانيا يمكن أن تتحرك غربًا فقط لأنها فشلت في القيام بذلك من قبل. وبالتالي، فإن تردد شولز يبدو وكأنه محاولة يائسة لتأخير الانفصال عن روسيا، إن لم يكن منعه بالكامل، فيما موسكو تبدو غير قادرة على تقديم أي شيء سوى الموت والدمار، ويجب أن تخسر هذه الحرب".