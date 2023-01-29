حادث مرعب: 40 قتيلاً بحادث حافلة بباكستان.. الصور تفطر القلوب (فيديو)

لقي 40 شخصاً على الأقل حتفهم بعدما انفجرت حافلة عقب سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلن ممثل للحكومة اليوم الأحد.

وقال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها".

وأضاف أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين موضحا أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.

Fatal accident in Pakistan with 40 dead pic.twitter.com/EX8Brv9azY

— The last word (@Thelast05015969) January 29, 2023 Advertisement

وتعتبر الطرق في باكستان من الأكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، قتل أكثر من 27 ألف شخص على طرقات باكستان في 2018. (العربية)