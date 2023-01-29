Advertisement

عربي-دولي

حادث مرعب: 40 قتيلاً بحادث حافلة بباكستان.. الصور تفطر القلوب (فيديو)

Lebanon 24
29-01-2023 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1033381-638105820030942332.png
Doc-P-1033381-638105820030942332.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لقي 40 شخصاً على الأقل حتفهم بعدما انفجرت حافلة عقب سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلن ممثل للحكومة اليوم الأحد.

 

وقال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها".

 

وأضاف أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين موضحا أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.

Fatal accident in Pakistan with 40 dead pic.twitter.com/EX8Brv9azY

Advertisement

 
 
 

وتعتبر الطرق في باكستان من الأكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية.

 

وبحسب منظمة الصحة العالمية، قتل أكثر من 27 ألف شخص على طرقات باكستان في 2018. (العربية)

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-01-29
09:00 | 2023-01-29
08:30 | 2023-01-29
08:00 | 2023-01-29
07:15 | 2023-01-29
06:45 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website