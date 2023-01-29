الكرملين: جدول أعمال بوتين لا يتضمن محادثة هاتفية مع شولتس ومجالات التواصل مفتوحة

Advertisement

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن جدول أعمال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يشمل إجراء محادثة هاتفية مع المستشار الألماني، أولاف شولتس.جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة "نوفوستي" الروسية، حول ما إذا كان بوتين يخطط لإجراء حوار هاتفي مع شولتس.وأضاف بيسكوف، أنه على الرغم من عدم وجود مخطط لإجراء محادثات بين بوتين وشولتس حاليا، إلا أن مجالات التواصل بين البلدين ما زالت مفتوحة.ومن جهته صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، لصحيفة Tagesspiegel الألمانية، في وقت سابق، بأنه يعتزم مواصلة محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن اتصالاته مع بوتين لم تنقطع طوال الـ 11 شهرا الماضية، وأن آخر مكالمة هاتفية جرت بينهما كانت في أوائل كانون الاول الماضي، وأكد على أهمية استمرار المحادثات مع روسيا. (روسيا اليوم)