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بدء إجلاء السفارة الأذربيجانية من طهران

Lebanon 24
29-01-2023 | 06:45
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بدأت إجراءات إجلاء موظفي السفارة الأذربيجانية في طهران، وذلك في أعقاب هجوم مسلح استهدف السفارة يوم الجمعة.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو يعتقد أنها تظهر إخراج ممتلكات من مبنى السفارة وتحميلها في شاحنة في ساعات الليل، استعدادا لعملية الإجلاء.
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وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام أذربيجانية عن وزارة خارجية البلاد أنه تقرر إجلاء موظفي السفارة وعائلاتهم اليوم الأحد، مضيفة أن الإخلاء سيتم عن طريق الجو.

وكان رجل مسلح ببندقية كلاشنيكوف، اقتحم صباح الجمعة نقطة الأمن التابعة للسفارة وأطلق النار، مما أدى إلى مقتل رئيس جهاز أمن السفارة، فيما أصيب اثنان من حراسها بجروح أثناء التصدي للهجوم. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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