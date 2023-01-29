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إقتصاد

دولة عربية تتوسع في بيع الدولار للمسافرين وسط أزمة بتراجع قيمة عملتها

Lebanon 24
29-01-2023 | 13:00
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وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، توسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي إنه "وجه المصارف الحكومية (الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية)".
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ووجه البنك أيضا "بأن يكون استقبال الطلبات صباحًا ومساءً لشمول عدد أكبر من المسافرين"، لافتا إلى أنّ "بيع الدولار النقدي يشمل المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية عن طريق منافذ البيع المخصصة في المصارف، بعد تقديم المتطلبات الخاصة بالسفر الفيزا أو خروجية المركبة".

وانطلقت الأسبوع الماضي، تظاهرات أمام البنك المركزي في العاصمة بغداد احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أثار الجدل بإعادة تكليف علي محسن العلاق في منصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته، بسبب "الإخفاقات المالية"، التي حدثت بعهده في الفترة السابقة. (العربية)   

المصدر: العربية

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