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عربي-دولي
البابا فرنسيس يدين "دوامة الموت"
Lebanon 24
29-01-2023
|
10:30
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أدان الحبر الاعظم البابا فرنسيس، الأحد، تصاعد وتيرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعا الجانبين إلى السعي "الصادق" لتحقيق التهدئة والسلام .
وأكد البابا فرنسيس من ساحة القديس بطرس، أن تصاعد وتيرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي وصفها بـ "دوامة الموت"، تتصاعد يوميا، وتشكل عقبة في طريق تحقيق السلام بين الشعبين.
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ودعا الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى إيجاد حلول بديلة، والابتعاد عن العنف والتصعيد، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإيجاد حلول سريعة وصادقة لإحلال السلام بين الطرفين. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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