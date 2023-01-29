البابا فرنسيس يدين "دوامة الموت"

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أدان الحبر الاعظم البابا فرنسيس، الأحد، تصاعد وتيرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعا الجانبين إلى السعي "الصادق" لتحقيق التهدئة والسلام .وأكد البابا فرنسيس من ساحة القديس بطرس، أن تصاعد وتيرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي وصفها بـ "دوامة الموت"، تتصاعد يوميا، وتشكل عقبة في طريق تحقيق السلام بين الشعبين.ودعا الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى إيجاد حلول بديلة، والابتعاد عن العنف والتصعيد، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإيجاد حلول سريعة وصادقة لإحلال السلام بين الطرفين. (روسيا اليوم)