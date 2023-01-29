Advertisement

عربي-دولي

البابا فرنسيس يدين "دوامة الموت"

Lebanon 24
29-01-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1033502-638106034630136654.jpg
Doc-P-1033502-638106034630136654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدان الحبر الاعظم البابا فرنسيس، الأحد، تصاعد وتيرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعا الجانبين إلى السعي "الصادق" لتحقيق التهدئة والسلام .

وأكد البابا فرنسيس من ساحة القديس بطرس، أن تصاعد وتيرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي وصفها بـ "دوامة الموت"، تتصاعد يوميا، وتشكل عقبة في طريق تحقيق السلام بين الشعبين.
Advertisement

ودعا الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى إيجاد حلول بديلة، والابتعاد عن العنف والتصعيد، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإيجاد حلول سريعة وصادقة لإحلال السلام بين الطرفين. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2023-01-29
14:48 | 2023-01-29
14:30 | 2023-01-29
14:00 | 2023-01-29
13:30 | 2023-01-29
13:00 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website