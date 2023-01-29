قطر وإيران تؤكدان ضرورة الحوار الإقليمي والمفاوضات لأمن المنطقة

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان خلال لقائه مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن إيران ترحب بالحوار الإقليمي و ترى المفاوضات مقدمة لبناء تعاون إقليمي مستدام.وأضاف عبداللهيان، "رحبنا بوجهة نظر قطر تجاه التطورات الإقليمية ومن شأنها أن تساعد على تخفيف التوتر في المنطقة.. ايران ترحب بالحوار الإقليمي وترى المفاوضات و تحمل المسؤولية مقدمة لبناء تعاون إقليمي مستدام".ورحب عبد اللهيان بدور قطر لإقامة جولة ثانية من الحوار لتسوية أزمة العلاقات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن: "مواقفنا واضحة من الأزمة وعلاقاتنا مع روسيا ليست على حساب طرف آخر كما علاقاتنا مع أوكرانيا".بدوره قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن ال ثاني: "تطرقنا لتعزيز الأمن الاقليمي وخفض التصعيد في المنطقة.. نرحب بالحوار على أساس احترام حسن الجوار وعدم التدخل وهذه العلاقات نريد أن نبنيها مع جيراننا".وتابع قائلا: تحدثنا عن سوء التفاهم الحاصل بشأن اوكرانيا ونحث الاطراف للدخول في حوار لازالة سوء التفاهم.. موقف قطر من الحرب واضح و ثابت وندعوا للتمسك بمبادئ القانون الدولي ونرفض التهديد باستخدام القوة تجاه أي دولة". (روسيا اليوم)