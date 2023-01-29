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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيوزيلندا إلى 4 وفيات

Lebanon 24
29-01-2023 | 11:28
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أعلنت الشرطة النيوزيلندية، أنها عثرت على جثة رابعة لضحايا فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة في أوكلاند.

وبلغت كمية الأمطار التي تساقطت في أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد، الجمعة، 249 ملم، وهو رقم قياسي جديد، علماً بأن الرقم القياسي السابق للأمطار المتساقطة خلال 24 ساعة كان يبلغ 161 ملم.
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ولا تزال حال الطوارئ مفروضة في أوكلاند التي تضم 1,6 مليون نسمة.
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