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مكارثي: الجمهوريون لن يسمحوا بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

Lebanon 24
29-01-2023 | 13:30
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قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفين مكارثي، إن الجمهوريين لن يسمحوا بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وقال، في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأميركية، إنه سيجتمع مع الرئيس جو بايدن، الأربعاء، لمناقشة طرق "مسؤولة ومعقولة" للتحكم في الإنفاق الحكومي ورفع سقف الدين.
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ويملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة في مجلس النواب الأميركي.
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