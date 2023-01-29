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عربي-دولي

إيران: هجوم أصفهان تم باستخدام 3 مسيرات مزودة بقنابل

Lebanon 24
29-01-2023 | 14:30
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قالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، الأحد إن الهجوم على المصنع التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان وسط البلاد، السبت، تم باستخدام 3 مسيّرات متطورة مزودة بقنابل صغيرة.

وذكرت الوكالة أن القوات الأمنية المتمركزة في المجمع اعترضت واحدة من المسيرات المنفذة للهجوم.
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وكانت إيران قد أعلنت ليل السبت، أنّ دفاعاتها تصدّت لهجوم بطائرات مسيّرة على موقع عسكري في أصفهان، من دون أن تقع إصابات.
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