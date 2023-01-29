إيران: هجوم أصفهان تم باستخدام 3 مسيرات مزودة بقنابل

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قالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، الأحد إن الهجوم على المصنع التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان وسط البلاد، السبت، تم باستخدام 3 مسيّرات متطورة مزودة بقنابل صغيرة.وذكرت الوكالة أن القوات الأمنية المتمركزة في المجمع اعترضت واحدة من المسيرات المنفذة للهجوم.وكانت إيران قد أعلنت ليل السبت، أنّ دفاعاتها تصدّت لهجوم بطائرات مسيّرة على موقع عسكري في أصفهان، من دون أن تقع إصابات.