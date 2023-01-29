الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة داخل غزة "أثناء عملية"

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش داخل قطاع غزة خلال "نشاط عملياتي" نهاية الأسبوع الماضي.وقال أدرعي عبر حسابه على تويتر إن تحقيقاً يجري في ملابسات الحادث.وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق الأحد، "السيطرة" على طائرة مسيرة إسرائيلية قالت إنها كانت في "مهمة خاصة" داخل قطاع غزة.وأضافت الكتائب، في بيان، أن مهندسين تابعين لها استخرجوا معلومات وصفوها بأنها "مهمة وحساسة" تخص القوات الإسرائيلية من الطائرة المسيرة.