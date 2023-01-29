أردوغان: تركيا قد توافق على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن تركيا قد توافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من دون أن تقوم بمبادرة مماثلة تجاه السويد.



وقال أردوغان رداً على سؤال عن ترشح البلدين المذكورين في شمال أوروبا للانضمام إلى الحلف خلال لقاء متلفز: "عند الضرورة، قد نوجه رسالة مختلفة في ما يتصل بفنلندا. السويد ستصدم حين نوجه رسالة مختلفة في شأن فنلندا".

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