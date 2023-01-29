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عربي-دولي

ضربة إسرائيلية "سرية" على مصنع ذخيرة في إيران

Lebanon 24
29-01-2023 | 14:00
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كتب موقع "سكاي نيوز" نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل نفذت ضربة سرية بطائرة بدون طيار استهدفت "مجمعا عسكريا" في إيران.

وذكر مسؤولون وأشخاص مطلعون على العملية، أن الضربة الإسرائيلية السرية جاءت لـ"احتواء طموحات طهران النووية والعسكرية".
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من جهتهم، قال مسؤولون إيرانيون إن "إيران أحبطت محاولة هجوم من قبل ثلاث طائرات رباعية صغيرة استهدفت مصنعا للذخيرة في مدينة أصفهان، بجوار موقع تابع لمركز أبحاث الفضاء الإيراني، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عمله في إيران.

وأوضحوا أن الدفاعات الجوية الإيرانية "أسقطت إحدى الطائرتين بينما انفجرت الطائرتان الأخريان فوق المستودع، مما تسبب في أضرار طفيفة في السقف".

من جانبه، امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

هذا وكشف مسؤول رفيع في الاستخبارات العسكرية الأميركية لوسائل إعلام أن "المسيرات الحربية التابعة لسلاح جو الدفاع الإسرائيلي، والتي ضربت مواقع حيوية إرهابية تابعة للحرس الثوري في أصفهان في عمق إيران، هي عالية التطوّر ومن الصعوبة رصدها".

وأضاف: "تم تنسيقها مع سلاح الجو الأميركي وبعلم من قادة البنتاغون والرئيس جو بايدن". 
 
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